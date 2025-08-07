Turquie. Les 53 participant·e·s à la marche des fiertés doivent être acquittés et celles et ceux qui sont détenus arbitrairement doivent être libérés

par Amnesty International

Cinquante-trois personnes, dont trois militant·e·s détenus arbitrairement depuis plus d’un mois, doivent comparaître demain devant un tribunal, en Turquie, pour des faits liés à la marche des fiertés LGBTI interdite en juin à Istanbul. À l’approche de ce procès, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Cette affaire marque une […] The post Turquie. Les 53 participant·e·s à la marche des fiertés doivent être acquittés et celles et ceux qui sont détenus arbitrairement doivent être libérés appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet