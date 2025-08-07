EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel

Le Conseil de sécurité se réunit jeudi matin pour faire le point sur la situation en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Le Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, doit faire un exposé, de même que la cheffe d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous, et la Directrice exécutive du West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), Levinia Addae-Mensah.



Lire l'article complet