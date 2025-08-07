Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel

Le Conseil de sécurité se réunit jeudi matin pour faire le point sur la situation en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Le Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, doit faire un exposé, de même que la cheffe d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous, et la Directrice exécutive du West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), Levinia Addae-Mensah.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rosa Luxemburg (1871-1919), une critique marxiste de la course à l’armement
~ Sous pression, l’Ukraine rétablit l’indépendance de ses agences anticorruption
~ Plongée dans les « microcamps », étape sur la route migratoire entre Calais et le Royaume-Uni
~ Rougeurs, nez bouché… et si vous étiez intolérant au vin rouge ?
~ La diplomatie transactionnelle de Donald Trump en Ukraine : un échec pour arrêter l’agression russe
~ Turquie. Les 53 participant·e·s à la marche des fiertés doivent être acquittés et celles et ceux qui sont détenus arbitrairement doivent être libérés
~ Robots au conseil ? L’IA bouscule la gouvernance d’entreprise
~ L’étonnante histoire du linguiste Nicolas Marr en URSS, ou quand la science est instrumentalisée à des fins idéologiques
~ Les militants africains qui ont contesté l'esclavage à Lagos et en Côte-de-l'Or pendant l'époque coloniale
~ À la découverte du pika « chou », un animal étonnant menacé par le changement climatique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter