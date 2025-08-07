Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Robots au conseil ? L’IA bouscule la gouvernance d’entreprise

par Julien Le Maux, Professeur titulaire, département de sciences comptables, HEC Montréal
Nadia Smaili, Professor in Accounting (forensic accounting), Université du Québec à Montréal (UQAM)
Et si demain, un robot siégeait à la table des administrateurs ? Ce n’est plus un scénario de science-fiction. Si la question peut sembler surprenante, elle est déjà prise très au sérieux par certaines entreprises.

En 2014, la société Deep Knowledge Ventures a nommé un algorithme à son conseil d’administration. Plus récemment, la firme Realbotix a annoncé la nomination d’Aria, un robot doté d’intelligence…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
