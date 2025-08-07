Gaza : trois décès liés au syndrome de Guillain-Barré confirmés par des agences de l’ONU

Alors que des incidents meurtriers sur les centres de distribution d’aide et la propagation des maladies continuent de submerger le système de santé de Gaza, déjà débordé avec des taux d’occupation des lits extrêmement élevés, les agences de l’ONU ont confirmé la mort de trois Palestiniens atteints du syndrome de Guillain-Barré (SGB), une maladie neurologique rare pouvant entraîner une faiblesse musculaire soudaine, voire une paralysie.



