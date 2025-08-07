Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : les frappes israéliennes contre des écoles exacerbent le danger pour les civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'école Al-Zeitoun C dans la ville de Gaza, touchée par une frappe aérienne israélienne le 21 septembre 2024. Au moins 34 Palestiniens déplacés, dont au moins 21 enfants qui s'y étaient réfugiés, ont été tués. © 2024 Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images Les attaques meurtrières des forces israéliennes contre des écoles abritant des civils palestiniens mettent en évidence l’absence de lieux sûrs pour les personnes déplacées, qui constituent la grande majorité de la population de Gaza.  Depuis octobre 2023, des centaines d’attaques israéliennes ont touché…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
