Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Golem : un protecteur mythique inspirant les bandes dessinées américaines, mais également une métaphore de l'IA

par Christine Ghafoor
Au fil des siècles, le Golem est sorti du folklore et de la mythologie pour influencer Frankenstein, les films muets et les bandes dessinées de superhéros. Aujourd'hui, il symbolise les possibilités profondes et les dilemmes éthiques qui entourent l'intelligence artificielle (IA).


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des militants grecs bloquent un cargo militaire à destination d'Israël
~ Construire des modèles résilients pour le système éducatif ougandais
~ Cameroun : la nouvelle génération prête à relever les défis technologiques du pays
~ RD Congo : Un groupe armé massacre des dizaines de personnes dans une église
~ « D'enclavé à connecté » : transformer la géographie en opportunité
~ Documenter le désespoir et trouver de l'espoir au milieu des décombres de Gaza
~ RDC : l'ONU dénonce l'escalade des attaques contre les civils par les groupes armés dans l'Est
~ Somalie : plusieurs régions frappées par une grave sécheresse
~ Hiroshima, 80 ans après : un « véritable changement » est nécessaire pour mettre fin à la menace nucléaire
~ Le PAM manque de fonds face à l’aggravation de la faim au nord-est du Nigéria
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter