Observatoire des droits humains

Cameroun : la nouvelle génération prête à relever les défis technologiques du pays

par Miora Rajaoharifetra
Au Cameroun, les vacances d’été sont un bon moment pour que les parents encouragent leurs enfants à apprendre de nouvelles technologies comme le codage, la robotique, l’intelligence artificielle et d’autres compétences dans les technologies émergentes.


Lire l'article complet

© Global Voices -
