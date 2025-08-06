Tolerance.ca
RD Congo : Un groupe armé massacre des dizaines de personnes dans une église

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'enterrement de personnes tuées par le groupe armé Forces démocratiques alliées dans une paroisse dans la ville de Komanda, dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 28 juillet 2025. © 2025 Reuters/Stringer (Nairobi) – Le groupe armé Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces, ou ADF) a tué plus de 40 personnes, dont plusieurs enfants, à l'aide d'armes à feu et de machettes lors d'un rassemblement de nuit dans l’enceinte d’une paroisse les 26 et 27 juillet 2025, dans l'est de la République démocratique du Congo,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
