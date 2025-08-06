Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« D'enclavé à connecté » : transformer la géographie en opportunité

Pour les pays en développement sans littoral, la géographie n'est pas seulement un défi, c'est aussi un obstacle coûteux au commerce. Privés d'un accès direct à la mer, ces pays sont confrontés à des coûts de transport élevés, à des délais de livraison longs et à un dédale de procédures frontalières qui freinent leur développement économique.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
