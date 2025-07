Eswatini. Des députés en détention arbitraire déclarés prisonniers d’opinion par Amnesty International

par Amnesty International

Quatre ans après leur incarcération pour le seul exercice pacifique de leurs droits à la liberté d'expression, d'association et de participation à la vie politique, deux députés d'Eswatini, Bacede Mabuza et Mthandeni Dube, ont été déclarés prisonniers d'opinion par Amnesty International vendredi 25 juin 2025. En déclarant Bacede Mabuza et Mthandeni Dube prisonniers d'opinion, Amnesty International



