EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur le règlement pacifique des différends

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi pour un débat public de haut niveau sur le thème « Promouvoir la paix et la sécurité internationales par le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends ». Ce débat est présidé par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar. ONU Info, en coordination avec la Section de la couverture des réunions de l'ONU, vous informe en direct.



