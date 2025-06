Nigeria. Le gouvernement manque terriblement à son devoir envers les rescapées de Boko Haram – Nouveaux témoignages

par Amnesty International

Les filles et jeunes femmes qui ont échappé à la captivité aux mains de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ne sont toujours pas dûment prises en compte par les autorités du pays, un an après le rapport marquant d’Amnesty International et le lancement de sa campagne #EmpowerOurGirls. En juin 2024, Amnesty International a […] The post Nigeria. Le gouvernement manque terriblement à son devoir envers les rescapées de Boko Haram – Nouveaux témoignages appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet