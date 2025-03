L’OMS s’inquiète d’une hausse des cas de tuberculose infantile en Europe et en Asie centrale

Les cas de tuberculose chez les enfants de moins de 15 ans en Europe et en Asie centrale étaient en hausse de 10% en 2023 par rapport à l’année précédente, ont alerté lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).



