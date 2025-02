Guatemala : Réponse inadéquate aux violences sexuelles subies par des filles

par Human Rights Watch

(Ciudad de Guatemala, 18 février 2025) – Les gouvernements successifs du Guatemala n’ont pas respecté leurs obligations envers les filles subissant des grossesses précoces et forcées à la suite de violences sexuelles, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Les autorités devraient fournir aux survivantes de violences sexuelles des soins de santé complets, l’accès à l’éducation, des prestations de sécurité sociale, ainsi que des protections juridiques, l’accès à la justice et des réparations. 18 février 2025 “Forced to Give Up on Their Dreams” Sexual Violence…



