Liban : La destruction des infrastructures empêche le retour d’habitants déplacés

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Les attaques menées par Israël dans le sud du Liban entre octobre 2023 et décembre 2024 y ont détruit un grand nombre d’infrastructures civiles et de services publics essentiels, ce qui empêche des dizaines de milliers de Libanais de rentrer chez eux, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Depuis l’entrée en vigueur d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, le 27 novembre, des attaques israéliennes menées au Liban y ont tué au moins 57 personnes, dont au moins 26 qui tentaient de retourner dans des villages toujours occupés par l’armée israélienne. Au 5 février 2025,…



