Inaction de l'UE face aux atrocités soutenues par le Rwanda dans l'est de la RD Congo

par Human Rights Watch

Dans une résolution ferme adoptée la semaine dernière, le Parlement européen a critiqué l'inaction des dirigeants de l'Union européenne dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, commet de graves violations des lois de la guerre. Dénonçant le « manque de cohérence » de l'UE et l’envoi d’un « message incohérent » au Rwanda, les législateurs ont exhorté la Commission européenne et les États membres à exercer une véritable pression sur ceux qui alimentent les atrocités au Congo, à commencer par le Rwanda, principal soutien du M23.Le Parlement…



