Cinq ans après, les victimes d’un massacre au Cameroun attendent toujours que justice soit rendue

par Human Rights Watch

Depuis 2016, une violence brutale s'est installée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, où des groupes séparatistes armés tentent d'obtenir l'indépendance de ces deux régions anglophones minoritaires. Les attaques contre les communautés et les actes de banditisme y sont devenus la norme. Les forces de sécurité gouvernementales ont été déployées pour mettre fin aux attaques et rétablir la stabilité, mais le conflit n'a fait que s'aggraver. Les forces de sécurité et les groupes séparatistes ont tous deux été responsables de graves abus à l'encontre des civils. Cependant,…



