Égypte. Les autorités doivent immédiatement révéler où se trouve le militant égypto-libyen Nasser al Hawari

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent immédiatement révéler où se trouve le militant et présentateur de télévision égypto-libyen Nasser al Hawari, victime d'une disparition forcée après avoir été embarqué par des membres des forces de sécurité en civil devant son domicile familial à Alexandrie le 9 février, escorté jusqu'à un fourgon banalisé et emmené, a déclaré Amnesty International le […]



