Europe. La Cour européenne des droits de l’homme doit examiner des affaires concernant des «renvois forcés illégaux»

par Amnesty International

Le 12 février 2025, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme entendra trois affaires contre la Lettonie, la Lituanie et la Pologne concernant des renvois illégaux (« pushback ») présumés – des renvois sommaires de personnes migrantes et réfugiées à la frontière – de ces États de l'UE vers le Belarus. C'est la première fois […]



