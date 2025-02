Rébellion du M23 en RDC : les routes alternatives pour l'accès humanitaire « ne sont pas nombreuses »

Face aux dernières avancées des rebelles du M23 au Sud-Kivu, le plus haut responsable humanitaire de l’ONU en République démocratique du Congo (RDC) a souligné, mercredi, combien les combats risquaient de « rajouter de la complexité et des besoins » dans cette province de l’est du pays, où plus d’un million de personnes étaient déjà déplacées avant la crise actuelle.



Lire l'article complet