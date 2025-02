L'ONU appelle la junte nigérienne à libérer l'ancien président

par Human Rights Watch

Depuis le coup d'État militaire de juillet 2023, la junte nigérienne détient l'ancien président nigérien, Mohamed Bazoum, et son épouse au palais présidentiel de la capitale du pays, Niamey.Ce mois-ci, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, un organe d'experts indépendants qui enquête sur les cas de privation de liberté, a conclu que la détention de Mohamed Bazoum et de son épouse est arbitraire et constitue une violation du droit international relatif aux droits humains, et a demandé leur libération immédiate.Ce n’est pas la première fois que des organismes…



