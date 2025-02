Bangladesh : l’ONU suspecte le régime déchu de crimes contre l’humanité lors des manifestations de 2024

L’ex-gouvernement du Bangladesh et les forces de sécurité ont perpétré l’année dernière des actes équivalant à des crimes internationaux face aux manifestants, selon un nouveau rapport de l’ONU, qui maintient que « l’obligation de rendre des comptes et la justice sont essentielles pour l’apaisement national et pour l’avenir » de ce pays d’Asie du Sud.



