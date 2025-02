Haïti. Les enfants sont victimes de recrutement, d’attaques et de violences sexuelles aux mains des gangs dans un contexte d’intensification de la crise – Nouveau rapport

par Amnesty International

Une version simplifiée du rapport est disponible ici. Par leurs violences incessantes à Port-au-Prince et dans ses environs, les gangs mènent une offensive violente contre l’enfance en Haïti, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. Intitulé « Je ne suis qu’une enfant, pourquoi cela m’est-il arrivé ? ». Haïti : l’offensive des gangs contre l’enfance, le rapport démontre […] The post Haïti. Les enfants sont victimes de recrutement, d’attaques et de violences sexuelles aux mains des gangs dans un contexte d’intensification de la crise – Nouveau rapport appeared first on Amnesty…



Lire l'article complet