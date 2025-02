Aux frontières d'Israël avec le Liban et la Syrie, l’ONU surveille une paix fragile

Déployés le long des frontières israéliennes avec le Liban et la Syrie, les Casques bleus de l’ONU surveillent une paix fragile, plus de deux mois après le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, au Liban, et la chute du régime de l'ex-Président syrien Bachar Al-Assad.



