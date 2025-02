A la frontière entre Israël, le Liban et la Syrie, l’ONU surveille une paix fragile

Déployés à la frontière entre Israël, le Liban et la Syrie, les Casques bleus de l’ONU surveillent une paix fragile plus de deux mois après le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël au Liban et la chute du régime du Président syrien Bachar Al-Assad.



Lire l'article complet