Monde. Des habitant·e·s du Nigeria amènent Shell devant la Haute Cour du Royaume-Uni après 10 années de lutte pour la justice

par Amnesty International

Après une décennie de lutte pour la justice, le procès sur les questions préliminaires relatives au droit nigérian dans l'affaire Shell c. les communautés Ogale et Bille va se dérouler devant la Haute Cour du Royaume-Uni du 13 février au 10 mars 2025. Il y a 10 ans, les habitant·e·s des communautés Ogale et Bille, au Nigeria, ont […]



