Une molécule brevetée sans reconnaissance des savoirs autochtones : un cas de biopiraterie ?

par Thomas Burelli, Professeur en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (Canada), membre du Conseil scientifique de la Fondation France Libertés, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Elie Klee, Doctorant en droit international public, coordinateur du Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale de l'Université d'Ottawa, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa