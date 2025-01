Liban : plus de 860.000 déplacés de retour chez eux depuis le cessez-le-feu

Plus de 860.000 déplacés au Liban ont pris le chemin du retour vers leurs villes et villages depuis le cessez-le-feu du 27 novembre, ont indiqué lundi des agences humanitaires des Nations Unies, relevant toutefois que des défis subsistent, notamment les dégâts aux infrastructures et des services limités.



