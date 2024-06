Apprendre à nager : entre art et science

par Léa Mekkaoui, Doctorante en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), Université de Lille

Fabien Camporelli, Enseignant-chercheur en sociologie, Université de Lille

François Potdevin, Professeur des universités en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), Université de Lille