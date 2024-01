Le président burundais attise la peur au sein de la communauté LGBT

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président burundais Evariste Ndayishimiye s’adresse à l’assemblée générale des Nations Unies à New York, le 21 septembre 2023. © 2023 Brendan McDermid/Reuters Dans un climat qui ne cesse de se détériorer pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Afrique de l’Est, le président burundais Évariste Ndayishimiye a jeté de l’huile sur le feu. S’adressant à des journalistes le 29 décembre, il a déclaré : « si vous voulez attirer la malédiction sur un pays, il faut permettre l’homosexualité » et « on devrait les [les personnes LGBT] mettre…



