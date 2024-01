Tunisie : La dérive autoritaire érode les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Au cours d'un rassemblement à Sfax, sur la côte est de la Tunisie, le 7 juillet 2023, des migrants tenaient des pancartes où l'on pouvait lire en français et en anglais : « La vie des Noirs compte » (« Black Lives Matter »). © 2023 AP Photo (Tunis) – La Tunisie a encore connu une régression en termes de droits humains et d’état de droit au cours de l’année 2023, en l’absence de réels contrepouvoirs face au pouvoir du président Kais Saied, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2024. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour étouffer…



Lire l'article complet