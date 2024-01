Tunisie. Il faut libérer immédiatement un journaliste qui encourt deux ans de prison pour «outrage» à une ministre du gouvernement

par Amnesty International

À la veille du procès qui s'ouvre le 10 janvier du journaliste indépendant bien connu Zied El Heni, détenu de manière arbitraire depuis le 28 décembre 2023 pour « outrage » à une ministre du gouvernement tunisien lors d'une émission de radio, Fida Hammami, chargée de recherche et de plaidoyer à Amnesty International Tunisie, a déclaré : « Les autorités tunisiennes persistent […]



