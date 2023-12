Hong Kong : Libérer le patron de presse pro-démocratie Jimmy Lai

par Human Rights Watch

Click to expand Image Jimmy Lai, fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, menotté et attaché par une chaîne à un agent des services pénitentiaires chinois, était amené afin de comparaître devant un tribunal a Hong Kong, le 12 décembre 2020. © 2020 Kin Cheung/AP Photo (New York) – Les autorités de Hong Kong devraient abandonner les accusations infondées portées contre Jimmy Lai, fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, et le libérer de prison, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le procès de Jimmy Lai, dans une affaire prétendument de sécurité nationale, a débuté le…



