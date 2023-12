De Gaza à l’Ukraine, rendre des comptes est essentiel pour mettre fin aux violations des droits humains : Türk

Alors que la guerre à Gaza fait toujours rage et que le nombre de morts, principalement des femmes et des enfants, augmente d'heure en heure, il est « absolument essentiel » de garantir l'obligation de rendre des comptes pour éviter que les griefs ne s'enveniment, a déclaré jeudi le plus haut responsable des droits de l'homme de l'ONU.



