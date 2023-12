Grèce. Six mois après, justice n’a toujours pas été rendue pour le naufrage de Pylos

par Amnesty International

Les autorités doivent en tirer les enseignements afin d’éviter de nouveaux décès en mer Athènes, 14 décembre 2023 – Les enquêtes officielles menées sur les allégations crédibles selon lesquelles les actes et omissions des garde-côtes grecs ont contribué au naufrage catastrophique qui a fait de nombreuses victimes au large de Pylos, en Grèce, il y a six […] The post Grèce. Six mois après, justice n’a toujours pas été rendue pour le naufrage de Pylos appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet