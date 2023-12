COP28 : L’accord sur les combustibles fossiles ne tient pas compte de l’urgence

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le complexe d’Al-Ruwais, aux Émirats arabes unis, comprenant une raffinerie et des usines pétrochimiques. Une flamme était visible au-dessus d’une torchère où brûlaient des gaz résiduaires, le 14 mai 2018. © 2018 Christophe Viseux/Bloomberg via Getty Images (Beyrouth, 14 décembre 2023) – La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28, a finalement abouti à la reconnaissance de la nécessité d’une transition hors des énergies fossiles, mais sans parvenir à un consensus sur un engagement clair assorti de délais pour l’élimination des combustibles…



