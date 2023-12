Climat. L’accord de la COP28 visant à s’éloigner des combustibles fossiles établit un précédent, mais ne permet pas de garantir les droits humains

par Amnesty International

La COP28 à Dubaï a reconnu pour la première fois la nécessité de s'éloigner des combustibles fossiles, à l'issue d'un sommet sur le climat marqué par des restrictions imposées à la société civile et par le mépris flagrant des Émirats arabes unis à l'égard des droits humains, a déclaré Amnesty International. La décision phare de […]



