Russie. Les craintes sont vives que le prisonnier d’opinion Alexeï Navalny ne soit victime d’une disparition forcée

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Alexeï Navalny, opposant politique russe bien connu et prisonnier d'opinion, n'est plus officiellement enregistré dans la colonie pénitentiaire où il purge sa condamnation inique à 19 ans d'emprisonnement, et au fait que l'on ignore l'endroit où il se trouve et ce qui lui est arrivé, Denis Krivosheev, directeur adjoint



