Des experts de l'ONU condamnent le bannissement du « mouvement LGBT » en Russie pour « extrémisme »

Des experts indépendants des Nations Unies* ont exprimé ce jeudi leurs inquiétudes quant au dangereux précédent et aux conséquences négatives « de grande portée » de la décision de la Cour suprême russe du 30 novembre déclarant « extrémiste » le « mouvement international LGBT et ses filiales », qui interdit de fait toutes les activités et organisations LGBT publiques dans le pays.



