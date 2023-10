Réseaux sociaux. Les plateformes doivent réagir plus vigoureusement à la prolifération de la haine et de la censure en ligne dans le contexte de la crise israélo-palestinienne

par Amnesty International

Les entreprises qui gèrent les réseaux sociaux doivent de toute urgence s’attaquer à la vague de haine et de racisme qui déferle en ligne contre les communautés palestinienne et juive, a déclaré Amnesty International vendredi 27 octobre 2023, sur fond d’escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. L’organisation a constaté une multiplication […] The post Réseaux sociaux. Les plateformes doivent réagir plus vigoureusement à la prolifération de la haine et de la censure en ligne dans le contexte de la crise israélo-palestinienne appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet