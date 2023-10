Japon. Les droits des personnes transgenres progressent avec une décision de justice statuant que la chirurgie n’est pas requise pour changer de sexe à l’état civil

par Amnesty International

En réaction à l'arrêt rendu mercredi 25 octobre par la Cour suprême du Japon, qui a jugé contraire à la Constitution une loi obligeant les personnes transgenres à subir une opération chirurgicale supprimant leurs fonctions reproductives pour changer de sexe à l'état civil, Boram Jang, chercheuse sur l'Asie de l'Est à Amnesty International, a déclaré : « C'est […]



