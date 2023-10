Nigeria. Les autorités doivent cesser leur chasse aux sorcières après l’arrestation de plus de 70 personnes lors d’une «fête gay»

par Amnesty International

En réaction aux informations indiquant que le Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria a arrêté 59 hommes et 17 femmes lors d’un rassemblement qui s’est tenu lundi 23 octobre dans l’État de Gombe (nord du pays), en les accusant de participer à une « fête gay » et d’avoir l’intention d’organiser un « mariage gay », Isa Sanusi, directeur […] The post Nigeria. Les autorités doivent cesser leur chasse aux sorcières après l’arrestation de plus de 70 personnes lors d’une «fête gay» appeared first on Amnesty International. ]]>



