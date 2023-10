Arabie saoudite. Deux jeunes hommes risquent d’être exécutés d’un moment à l’autre après une décision rendue en secret par la Cour suprême

par Amnesty International

En réponse à des informations crédibles reçues par Amnesty International, selon lesquelles la Cour suprême d'Arabie saoudite a confirmé en secret les condamnations à mort de deux jeunes gens qui étaient mineurs au moment des faits qui leur sont reprochés, sans en informer leurs familles ou leurs avocats, Dana Ahmed, chercheuse d'Amnesty International sur le



