Russie. La détention arbitraire d’une journaliste de RFE/RL marque un durcissement de la censure en temps de guerre

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Alsou Kourmacheva, journaliste au Service sur le Tatarstan et le Bashkortostan à Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), a été arrêtée et placée arbitrairement en détention provisoire au motif qu'elle ne s'est pas déclarée en tant qu'« agent de l'étranger », Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à […]



