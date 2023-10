Nigeria. Trois ans après le mouvement #EndSARS, au moins 15 protestataires sont toujours incarcérés à Lagos

par Amnesty International

Trois ans se sont écoulés depuis la violente répression des manifestations nationales du mouvement #EndSARS contre les violences policières, et au mois 15 des protestataires sont toujours incarcérés – dans la plupart des cas sans avoir été jugés – dans les centres de détention de Kirikiri et d’Ikoyi, dans l’État de Lagos. Les autorités nigérianes ont accusé de […] The post Nigeria. Trois ans après le mouvement #EndSARS, au moins 15 protestataires sont toujours incarcérés à Lagos appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet