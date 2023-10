Mozambique. Les autorités doivent enquêter sur les violences policières commises contre des manifestant·e·s

par Amnesty International

En réaction au recours illégal à la force par la Police de la République du Mozambique (PRM) pour réprimer les manifestations pacifiques qui ont suivi les élections municipales du 11 octobre, et notamment à l'homicide d'un adolescent de 16 ans dans la commune de Chiúre (province de Cabo Delgado), Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est



