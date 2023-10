Europe. Le droit de manifester doit être respecté dans le contexte de l’escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens occupés

par Amnesty International

En réaction aux restrictions croissantes imposées dans plusieurs pays européens pour les manifestations en faveur de la défense des droits humains des Palestiniens et Palestiniennes, Esther Major, directrice adjointe des recherches pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Les conséquences dévastatrices des bombardements israéliens et du blocus illégal de la bande de Gaza incitent naturellement […] The post Europe. Le droit de manifester doit être respecté dans le contexte de l’escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens occupés appeared first on Amnesty…



Lire l'article complet