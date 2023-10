Trinité-et-Tobago : comment les changements climatiques affectent les agriculteurs

par Pierre-Emmanuel Farret

La baisse des rendements est le résultat des conditions de culture de plus en plus difficiles, avec un temps extrêmement sec pendant certaines saisons de culture, et des sols sursaturés pendant d'autres saisons, lorsque les précipitations sont extrêmes.



Lire l'article complet