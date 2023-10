France. L’interdiction en France de toutes les manifestations de soutien aux palestiniens constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit de manifester

par Amnesty International

Suite au télégramme adressé par le ministre de l’intérieur Gerald Darmanin demandant aux préfets d’interdire toutes les manifestations propalestiniennes, Jean-Claude Samouiller, Président d’Amnesty international France a déclaré : « L’interdiction en France de toutes les manifestations de soutien aux palestiniens constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit de manifester. Face aux atrocités commises par le Hamas […] The post France. L’interdiction en France de toutes les manifestations de soutien aux palestiniens constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit de manifester…



