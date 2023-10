France. Les règles excluant des basketteuses musulmanes des compétitions sont discriminatoires

par Amnesty International

En prévision de la prochaine Assemblée générale de la Fédération française de basketball (FFBB), samedi 14 octobre 2023, Amnesty International demande à la FFBB et au ministère français des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques de veiller à ce que les règles relatives au port de couvre-chefs sportifs lors de compétitions ne soient pas discriminatoires à



